Звезда призналась, что так и не смогла оправиться после произошедшнего

Популярная российская певица Алена Апина рассказала о весьма печальной истории: звезда постоянно сталкивалась с неудачными попытками родить ребенка. В жизни экс-солистки "Комбинации" такое происходило целых девять раз – по словам самой Алены, то, с чем она столкнулась в свои молодые годы, совершенно не укладывается в голове.

Бывшая солистка популярной группы призналась, что всегда хотела лишь своего ребенка, не прибегая к суррогатному материнству. Музыкальная исполнительница опиралась своего второго супруга, Александра Иратова – он постоянно поддерживал возлюбленную и находился рядом в самые тяжелые моменты жизни.

По словам Алены, то, с чем она столкнулась, было для нее кошмарным потрясением. "Свою кухню" звезда переживала глубоко внутри.

"Тяжело и по-разному. Если вы видите женщину без детей, то знайте, что для нее это является трагедией. Рушится почва под ногами. И еще и говорят, что, мол, пора вам уже детей завести. Такие советы просто ужасны", – призналась Апина в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Теперь же Апина считает, что любой ребенок прекрасен, вне зависимости от способа родов – и выношенный суррогатной матерью наследник также станет огромной радостью для женщины, убеждена звезда.

В итоге же певица воспользовалась подобными услугами – решение о суррогатном материнстве было личным. Заручившись поддержкой своего врача и близких, Алена решила попытать счастья еще раз, и оно откликнулось. Одна из давних подруг-медиков помогла ей в поисках суррогатной матери. Изначально звезда сомневалась в затее, однако ситуация складывалась хорошо.

Дочка Ксения родилась на два месяца раньше срока – Алена как раз вернулась с гастролей.

"Я рада, что так все получилось", – призналась исполнительница.

Не так давно певица опубликовала в своем микроблоге фото с дочерью, попозировав вместе с ней перед зеркалом.