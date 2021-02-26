Еще один наследник сделает юмориста лишь счастливее, уверены знакомые

Поговаривают, что в семье Евгения Петросяна вскоре родится еще один ребенок. Слухи о второй беременности Татьяны Брухуновой стали ходить не только из-за выбора в основном свободных нарядов, но и благодаря бывшим соседям. В Туле журналистам еще в декабре рассказали, что мать Татьяны готовится к появлению внука и даже переехала в Москву, чтобы помогать с ребенком. Своими мыслями на этот счет поделились коллеги юмориста.

Знакомым Петросян о грядущем пополнении ничего не говорил, поэтому комментировать они пока могут лишь домыслы. Если Брухунова действительно ждет ребенка, то он сделает звездную семью лишь счастливее, уверены коллеги артиста "Аншлага".

"Как дети могут быть в минус и при чем тут возраст? – высказался Александр Морозов. – У такого талантливого человека, как Евгений Петросян, и дети будут рождаться талантливые!"

Морозов посетовал, что до сих пор лично не познакомился с маленьким Ваганом, который появился на свет в марте прошлого года. Юморист пояснил: всему виной пандемия коронавируса – ни встреч, ни репетиций.

Николай Лукинский признался, что подобную информацию слышит впервые, но вовсе ей не удивлен. По мнению артиста, осуждать Петросяна ни в коем случае нельзя, ведь дети – самое большое счастье в жизни.

"Я уже давно говорил, что любимое занятие Евгения Петросяна – это делать детей!"

– пошутил юморист в разговоре с "Собеседником".

Стоит отметить, что ни Брухунова, ни Петросян слухи о втором ребенке никак не комментировали. Жена юмориста признавалась, что первую беременность ей удалось скрыть благодаря свободной одежде и публикации исключительно старых снимков. А на свежем видео подписчики рассмотрели округлившийся живот Татьяны, после чего о пополнении стали говорить еще больше.

Всего у Петросяна, на данный момент, двое детей. Старшая дочь Виталина с отцом практически не общается.