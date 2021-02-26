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О том, кто поедет представлять Россию на "Евровидении-2021", станет известно уже 8 марта. В этот же день выберут песню.
Однако в этом году традиционного открытого отбора конкурсантов не будет, пишет телеканал "360". Вполне вероятно, что выступать на "Евровидении" в этом году будет группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну в прошлом году.
Не исключено, что музыканты презентуют сразу несколько песен на выбор. Окончательный вариант будет определен в прямом эфире, уточняет URA.ru. Сами артисты такие предложения СМИ никак не комментируют.
"Евровидение-2021" пройдет в Нидерландах в конце мая. Точный формат проведения музыкального конкурса пока неизвестен. Организаторы обещали, что в скором времени все будет определено.
Напомним, что прошлом году "Евровидение" было отменено из-за пандемии коронавируса. От России на конкурс должна была поехать питерская группа Little Big, которая исполнила бы песню "UNO".
Ранее Филипп Киркоров назвал лучшего представителя России на "Евровидении". Поп-король поддержал группу Little Big, заявив, что хотел бы, чтобы коллектив выступал от России на "Евровидении-2021". Артист уверен, что исполнители придумают новую песню, которая станет очередным хитом.
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