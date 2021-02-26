Кто поедет от России на Евровидение в 2021 году: СМИ назвали имя кандидата

Кто поедет от России на Евровидение в 2021 году: СМИ назвали имя кандидата
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Официально представителя объявят 8 марта

О том, кто поедет представлять Россию на "Евровидении-2021", станет известно уже 8 марта. В этот же день выберут песню. 

Однако в этом году традиционного открытого отбора конкурсантов не будет, пишет телеканал "360". Вполне вероятно, что выступать на "Евровидении" в этом году будет группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну в прошлом году. 

Не исключено, что музыканты презентуют сразу несколько песен на выбор. Окончательный вариант будет определен в прямом эфире, уточняет URA.ru. Сами артисты такие предложения СМИ никак не комментируют. 

"Евровидение-2021" пройдет в Нидерландах в конце мая. Точный формат проведения музыкального конкурса пока неизвестен. Организаторы обещали, что в скором времени все будет определено. 

Напомним, что прошлом году "Евровидение" было отменено из-за пандемии коронавируса. От России на конкурс должна была поехать питерская группа Little Big, которая исполнила бы песню "UNO".

Ранее Филипп Киркоров назвал лучшего представителя России на "Евровидении". Поп-король поддержал группу Little Big, заявив, что хотел бы, чтобы коллектив выступал от России на "Евровидении-2021". Артист уверен, что исполнители придумают новую песню, которая станет очередным хитом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Вася
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Мать его так. Вы кто? Смотрю на эти лица и понимаю что все прошли через постель Фили. Вангую : с тем же успехом можно было филю снова отправить))))
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