Что стало с Дианой Гурцкой после сильной болезни: свежее фото

Что стало с Дианой Гурцкой после сильной болезни: свежее фото
Диана Гурцкая. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда нулевых с головой ушла в политику и благотворительность

Диана Гурцкая быстро завоевала популярность. В этом ей помог не только волшебный голос, но и ее непростая история. Однако со временем о знаменитости стали забывать, да и новых песен она почти не выпускала. 

Зато в личной жизни Гурцкой случись перемены к лучшему: сначала она вышла замуж, а потом родила своему супругу Петру Кучеренко сына. Мальчик появился на свет абсолютно здоровым. Затем Диана сделала выбор в пользу общественно-политической деятельности, став все реже и реже появляться на сцене. 

Сейчас артистка руководит фондом помощи для незрячих и числится в государственной комиссии по делам людей с ограниченными возможностями.

Только вот прошлый год был для Гурцкой, мягко говоря, непростым. Звезда дважды переболела коронавирусом: во время первой и второй волны. Это сильно сказалось на ее и без того слабом здоровье. 

Брат Дианы рассказывал, что певица продолжала ездить по мероприятиям, несмотря на бушующую пандемию. Именно там артистка и подхватила вирус. В первый раз знаменитость переболела почти бессимптомно, поэтому иммунитета хватило так ненадолго. 

К слову, в 2020 году Гурцкая также потеряла отца. Мужчина скончался в Грузии, куда он поехал навестить родных, а после введения ограничений не смог вернуться в Россию. По этой же причине Диана не смогла проводить родителя в последний путь. Ему было 92 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость154096
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Дуб
аффтар! У неё мингрельская фамилия и не склоняется и не спрягается! Я-Гурцкая, нет- Гурцкая, даю -Гурцкая! Понял?
Многие мегрельские фамилии оканчиваются на «уа», «ава», «ия» или «иа». Гурцкая склоняется!!!!!
Дуб
Пожаловаться Ответить
аффтар! У неё мингрельская фамилия и не склоняется и не спрягается! Я-Гурцкая, нет- Гурцкая, даю -Гурцкая! Понял?
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