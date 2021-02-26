Звезда нулевых с головой ушла в политику и благотворительность

Диана Гурцкая быстро завоевала популярность. В этом ей помог не только волшебный голос, но и ее непростая история. Однако со временем о знаменитости стали забывать, да и новых песен она почти не выпускала.

Зато в личной жизни Гурцкой случись перемены к лучшему: сначала она вышла замуж, а потом родила своему супругу Петру Кучеренко сына. Мальчик появился на свет абсолютно здоровым. Затем Диана сделала выбор в пользу общественно-политической деятельности, став все реже и реже появляться на сцене.

Сейчас артистка руководит фондом помощи для незрячих и числится в государственной комиссии по делам людей с ограниченными возможностями.

Только вот прошлый год был для Гурцкой, мягко говоря, непростым. Звезда дважды переболела коронавирусом: во время первой и второй волны. Это сильно сказалось на ее и без того слабом здоровье.

Брат Дианы рассказывал, что певица продолжала ездить по мероприятиям, несмотря на бушующую пандемию. Именно там артистка и подхватила вирус. В первый раз знаменитость переболела почти бессимптомно, поэтому иммунитета хватило так ненадолго.

К слову, в 2020 году Гурцкая также потеряла отца. Мужчина скончался в Грузии, куда он поехал навестить родных, а после введения ограничений не смог вернуться в Россию. По этой же причине Диана не смогла проводить родителя в последний путь. Ему было 92 года.