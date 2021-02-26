"Неповторимая": Кошкина порадовала народ обнаженным фото

"Неповторимая": Кошкина порадовала народ обнаженным фото
Яна Кошкина. Фото: www.instagram.com/yana_koshkina_official/
Свежее фото появилось на станице звезды в "Инстаграм"

Яна Кошкина любит радовать поклонников откровенными фотографиями. В социальных сетях актрисы часто появляются фотографии, на которых она запечатлена в одном нижнем белье, а иногда и вовсе полностью обнаженной. В этот раз звезда "Однажды в России" опубликовала новую серию фотографий.

На свежих снимках Кошкина сидит на подоконнике. Яна просто накинула бежевое пальто на голове тело, а самые интимные части аккуратно прикрыла. Фотографии, считают фанаты, получились очень нежными. 

Подпись к снимку актриса не оставила, только поинтересовалась: какой кадр им понравился больше всего. Большая часть фолловеров пока голосуют за первый вариант – цветное фото. 

"Яна, красотка", "Красавица", "Сок", "У тебя незабываемые глаза и взгляд, которые запоминаешь на всю жизнь", "Кошечка", "Обе заверните", "Лучше обнаженной", "Так тепло и уютно стало", "Хватит дразнить мужиков", "Вы огонь", 

– написали восхищенные поклонники.

Однако нашлись и те, кому. откровенные снимки Кошкиной не понравились. Одна из подписчиц пожурила артистку, намекнув, что выкладывать такое стыдно. 

Ранее в звезда чуть не оказалась в центре скандала. На дне рождения Успенской Глюкоза поцеловала Кошкину в грудь, чем заставила артистку опешить. Однако Яна не стала сердиться, поэтому спустя время девушки продолжили весело проводить время на танцполе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость154101
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<цензура> ну охренеть! Ну как интересно то!!! Психиатора! Психиатора скорее! Пусть оценит значение этой новости, на фоне всех проблем в стране и мире!
Гость154058
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очень симпатичная была девчонка, пока не ударилась в пластические операции. Сейчас - типичная барби, но не очень удачная.
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