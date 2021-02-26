Исполнительница отметила 17-летие своего наследника

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева отметила в семейном кругу день рождения сына Константина, которому 26 февраля исполнилось 17 лет. Певица горда своим наследником: юноша явно повзрослел и крепко возмужал.

Супруга Валерия Меладзе отпраздновала торжество среди семьи. Сами родители весьма трогательно поздравили наследника с праздником, опубликовав милые фотографии в социальных сетях.

Джанабаева попозировала с Константином на одном из концертов. Звезда решила запечатлеть себя в белом пальто, прикрыв голову платком. На фото также сидит улыбающийся Костя. А мама подписала публикацию трогательными словами, назвав сына своей гордостью.

Сам Валерий Меладзе решил выложить в Сеть черно-белое фото, на котором позирует перед камерой с сыном в одинаковой одежде. Отметим, что звездный продюсер оказался куда многословнее своей супруги, заявив, что жизнь сулит его наследнику большие перспективы.



"Какой красивый у вас сын!", "Сейчас бы замуж за сына Меладзе, а не вот это вот все", "С Днем рождения! Такой же красавец как и папа!", "Не верится , что у такой юной мамы может быть такой взрослый сынок! Пусть будет здоров, получает от жизни максимум удовольствия и реализации талантов и возможностей!!!", "Вот это женихи!!! Здоровья, счастья, благополучия и успехов Константину и всей вашей семье!", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Не так давно Альбина решила похвастаться своими давними снимками для журнала Playboy, оставив на своем теле лишь трусы и украсив его сверкающими камнями. Однако звезда призналась, что откровенные фото были сделаны еще 14 лет назад, когда она еще была солисткой украинской "ВИА Гры".