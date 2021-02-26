"Артур умер?": жена отреагировала на новости о смерти актера из "9 роты"

"Артур умер?": жена отреагировала на новости о смерти актера из "9 роты"
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
"Папину дочку" подобные слухи только повеселили

В социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что не стало актера из "9 роты" Артура Смольянинова. Обеспокоенные поклонники тут же поспешили узнать у его жены, что же на самом деле произошло. 

Дарью Мельникову завалили комментариями в "Инстаграме".

"Дарья, здравствуйте, почему в "Тик-токе" пишут, что Артур умер?"

– спросили у звезды "Папиных дочек" под последней публикацией. 

В ответ на это актриса лишь отшутилась, что у интернет-пользователей закончилась другая информация, пишет РИА ФАН. "Жив здоров", – ответила Мельникова. 

Многих поклонников такие сплетни очень возмутили.

"Какие-то сплетни постоянно пишут про Артура", "Не пишите ерунду!", "Спасибо. А то мне аж папа с другого города позвонил. Слава Богу что все живы здоровы", "Значит, будет жить долго", "Надеюсь, это телевидение ошиблось. Мне мама позвонила, и сказала, что актер из фильма "Мой парень – ангел " умер, и что она очень сильно расстроилась". 

– отметили в комментариях. 

Ранее в Сети появилась информация о смерти актрисы Анны Хилькевич. Только вот актриса прекрасно себя чувствует. Сообщения о собственной смерти повергли звезду "Универа" в шок, но все-таки постаралась отнестись к произошедшему с юмором. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Власти Молдавии препятствуют регистрации российской вакцины от COVID-19 – Додон

Из-за высокого уровня заболеваемости республика относится к "красной зоне" - ее жителей не принимают в других странах

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей