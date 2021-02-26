"Папину дочку" подобные слухи только повеселили

В социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что не стало актера из "9 роты" Артура Смольянинова. Обеспокоенные поклонники тут же поспешили узнать у его жены, что же на самом деле произошло.

Дарью Мельникову завалили комментариями в "Инстаграме".

"Дарья, здравствуйте, почему в "Тик-токе" пишут, что Артур умер?"

– спросили у звезды "Папиных дочек" под последней публикацией.

В ответ на это актриса лишь отшутилась, что у интернет-пользователей закончилась другая информация, пишет РИА ФАН. "Жив здоров", – ответила Мельникова.

Многих поклонников такие сплетни очень возмутили.

"Какие-то сплетни постоянно пишут про Артура", "Не пишите ерунду!", "Спасибо. А то мне аж папа с другого города позвонил. Слава Богу что все живы здоровы", "Значит, будет жить долго", "Надеюсь, это телевидение ошиблось. Мне мама позвонила, и сказала, что актер из фильма "Мой парень – ангел " умер, и что она очень сильно расстроилась".

– отметили в комментариях.

Ранее в Сети появилась информация о смерти актрисы Анны Хилькевич. Только вот актриса прекрасно себя чувствует. Сообщения о собственной смерти повергли звезду "Универа" в шок, но все-таки постаралась отнестись к произошедшему с юмором.