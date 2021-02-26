Жена Петросяна заявила, что знает устроивших ей травлю людей

На днях Татьяна Брухунова угодила в скандал. Жену Евгения Петросяна после премьеры спектакля атаковали журналисты с личными вопросами, но она держалась и хранила молчание. Однако упоминание Елены Степаненко все-таки заставило молодую маму заговорить. Теперь же супруга юмориста решила прояснить ситуацию в соцсетях: по ее мнению, травля была инсценирована, причем определенными людьми.

Брухунова рассказала в Инстаграм-историях, что появление представителей СМИ в театре ее, разумеется, не удивило:

"Эти невежды меня все-таки взяли в кольцо, прижали к стене, светя в лицо своими телефонами и светящимися камерами".

По словам Татьяны, все обернулось настоящим преследованием и "чудовищными оскорблениями". Журналисты провоцировали жену Петросяна личными вопросами, но ей удалось сдержаться. Брухунова добавила:

"Хотя за те слова, которые они произносили, я считаю, можно посадить. Ни один человек не имеет права говорить такое другому".

Не исключено, что жена юмориста имела в виду упоминание его экс-супруги Степаненко. Один из журналистов поинтересовался, знает ли Татьяна о своей схожести с артисткой, намекая, что она тоже увела Петросяна из семьи. Именно тогда Брухунова не выдержала, назвав вопрос корреспондента хамством.

После инцидента молодая мама объяснила, что решила рассказать свою версию лишь для того, чтобы подписчики знали, как все было на самом деле. К травле же она за последние два с половиной года привыкла, хотя она, безусловно, оказывает негативное влияние. Затем Татьяна заключила: все это временно и ей нужно просто потерпеть. Жена Петросяна добавила:

"Я знаю, в какую ситуацию я вошла, я знаю, кто всем этим правит. Я все это знаю".

Тем временем ходят слухи о том, что Брухунова и Петросян ждут еще одного ребенка. Коллеги юмориста признались, что этой новости совсем не удивлены.