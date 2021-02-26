Скончался актер из знаменитых сериалов

Кинозвезде было 80 лет

Умер известный британский актер Рональд Пикап. Он сыграл в нескольких знаменитых сериалах.

Исполнитель роли архиепископа Кентерберийского в фильме "Корона", по словам его агента, "мирно скончался" дома. Рядом были жена и вся семья.

Жизнь артиста прервала долгая болезнь. Для всех, кто знал и любил его, это стало невосполнимой потерей.

Рональд Пикап много снимался в кино. Кроме "Короны", он сыграл в таких картинах, как "Самый темный час", "Аббатство Даунтон", "Миссия", "Принц Персии: Пески времени". Последний образ на экране он создал в 2020 году в фильме ужасов "Конец срока".

Также актер работал в театре и на телевидении. Он участвовал в разных ТВ-шоу, отмечает BBC News.

Полина ДОРОЖКИНА

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