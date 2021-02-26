"Блевотина какая-то": Дробыш врезал обманувшей его поэтессе

"Блевотина какая-то": Дробыш врезал обманувшей его поэтессе
Виктор Дробыш. Фото: Asya Chepurina/Russian Look/www.globallookpress.com
Суд признал продюсера и Настасью Самбурскую виновными в незаконном использовании чужого произведения

Виктор Дробыш весьма эмоционально отреагировал на ситуацию, которая произошла с ним, Настасьей Самбурской и Анастасией Рыбачук. Продюсер назвал историю "некрасивой и непонятной", ведь изначально поэтесса сама к нему обратилась. 

Действия Рыбачук Дробыш назвал "форменным мошенничеством", поскольку ситуация действительно странная. 

"Вот представьте: я сейчас вам буду звонить каждый день или через знакомых просить, чтобы вы написали мне слова на песню. Вы напишите, я укажу вашу фамилию, а потом вы укажите мою и будете еще в суд подавать. Ну, не знаю, короче, блевотина какая-то!"

– возмущается продюсер. 

Оказалось, что поэтессу Дробыш ни разу не видел. Девушка обратилась к композитору через своего соавтора и попросила написать музыку к стихотворениям. Оценив результат, заслуженный артист РФ предложил Рыбачук выпустить песню. Только вот продюсер поторопился и выпустил песню раньше, чем были подписаны все необходимые бумаги, пишет РИА ФАН. 

Сейчас артисту остается только раскаиваться и жалеть о том, что доверился другу поэтессы, который в итоге подвел и его, и Самбурскую. Но внимания на столь некрасивое поведение Дробыш обращать не собирается. 

По результатам суда актрисе и продюсеру придется выплатить по 76 725 рублей Анастасии Рыбачук, поскольку они якобы незаконно использовали текст поэтессы для создания песни "Старая".

Ранее Самбурская поставила Дробыша в неудобное положение.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Власти Молдавии препятствуют регистрации российской вакцины от COVID-19 – Додон

Из-за высокого уровня заболеваемости республика относится к "красной зоне" - ее жителей не принимают в других странах

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей