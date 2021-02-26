Суд признал продюсера и Настасью Самбурскую виновными в незаконном использовании чужого произведения

Виктор Дробыш весьма эмоционально отреагировал на ситуацию, которая произошла с ним, Настасьей Самбурской и Анастасией Рыбачук. Продюсер назвал историю "некрасивой и непонятной", ведь изначально поэтесса сама к нему обратилась.

Действия Рыбачук Дробыш назвал "форменным мошенничеством", поскольку ситуация действительно странная.

"Вот представьте: я сейчас вам буду звонить каждый день или через знакомых просить, чтобы вы написали мне слова на песню. Вы напишите, я укажу вашу фамилию, а потом вы укажите мою и будете еще в суд подавать. Ну, не знаю, короче, блевотина какая-то!"

– возмущается продюсер.

Оказалось, что поэтессу Дробыш ни разу не видел. Девушка обратилась к композитору через своего соавтора и попросила написать музыку к стихотворениям. Оценив результат, заслуженный артист РФ предложил Рыбачук выпустить песню. Только вот продюсер поторопился и выпустил песню раньше, чем были подписаны все необходимые бумаги, пишет РИА ФАН.

Сейчас артисту остается только раскаиваться и жалеть о том, что доверился другу поэтессы, который в итоге подвел и его, и Самбурскую. Но внимания на столь некрасивое поведение Дробыш обращать не собирается.

По результатам суда актрисе и продюсеру придется выплатить по 76 725 рублей Анастасии Рыбачук, поскольку они якобы незаконно использовали текст поэтессы для создания песни "Старая".

Ранее Самбурская поставила Дробыша в неудобное положение.