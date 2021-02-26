Муж актрисы снялся в документальном фильме

Родные продолжают хранить молчание о состоянии Анастасии Заворотнюк, но по слухам, артистка идет на поправку. Тем временем семья делает все, чтобы звезде стало лучше. Так, например, ее муж Петр Чернышев много трудится, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение – в новогодние праздники он выступил в нескольких ледовых шоу с Татьяной Навкой. А теперь у фигуриста появился еще один способ заработать.

Чернышев и Навка снялись в документальном фильме о России, производством которого занимается американский телеканал The CW Television Network. Фигуристка поделилась, что их катание на Красной площади запечатлели как часть достояния нашей страны.

Картина расскажет о современной России: красотах природы, инновациях, искусстве и, конечно, о талантливых людях. А вот стереотипных медведей и балалаек в фильме не будет. Навка выразила надежду, что проект покажет нашу страну с другой стороны и раскроет ее туристический потенциал.

В "Инстаграм" спортсменка показала несколько фото с Чернышевым и съемочной группой. Навку поблагодарили за опубликованные снимки, некоторые подписчики были особенно рады увидеть фигуриста. Впрочем, в комментариях отметили, что муж Заворотнюк выглядит довольно уставшим:

"Очень приятно вновь увидеть любимого фигуриста Петра!", "Как приятен Петр Чернышев", "Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный", "Петр такой уставший, Господи! Дай ему сил и здоровья!"

Дочь актрисы Анна призналась, что из-за болезни матери последние два года стали самыми тяжелыми в ее жизни. Ситуацию усугубляют постоянные вопросы о состоянии звезды "Моей прекрасной няни". Девушка заявила: она слишком любит и уважает Заворотнюк, чтобы выставлять напоказ все, что сейчас происходит с артисткой.