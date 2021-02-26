Мужчина начал новую жизнь

Племянник Аллы Пугачевой Влад вместе с супругой и ребенком был вынужден в срочном порядке покинуть свою квартиру в районе метро Сокол. Примечательно, что апартаменты мужчине некоторое время назад подарила сама Примадонна.

Дело в том, что из-за развернувшейся по соседству стройки по дому пошли трещины. В конечном итоге здание признали аварийным. Всех его жильцов было решено расселить. Так, племяннику Аллы Борисовны и его семье досталась квартира в районе Ходынки. Ее площадь составляет около 80 квадратных метров.

По некоторым данным, подобное жилье стоит примерно 40 миллионов рублей, передает "Комсомольская Правда".

Женой 35-летнего Влада Пугачева является уроженка Казани Гузель. Женщина работает в Москве бухгалтером. Супруги растят дочь по имени Алла.

Стоит отметить, что у племянника исполнительницы хита "Арлекино" есть еще один ребенок – сын Женя. Шесть лет назад Пугачева забрала ребенка к себе. А все из-за того, что Влад и его предыдущая избранница страдали от зависимостей. Алла Борисовна решила протянуть родственнику руку помощи. Артистка отправила его на лечение в Израиль.

Спустя некоторое время опеку над Женей оформил водитель певицы Игорь Польшиков. Сейчас внучатый племянник Пугачевой живет в семье мужчины. Сама знаменитость поддерживает с ребенком теплые отношения.

Ранее стало известно о том, что Примадонна проучила Отара Кушанашвили из-за оскорблений.