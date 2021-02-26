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Илана Юрьева, как и многие россияне, отправилась этой зимой отдыхать на Красную поляну в Сочи. Однако отпуск не прошел гладко. Девушка рассказала фанатам о том, какая неприятность с ней приключилась во время катания на лыжах. В артистку влетел другой отдыхающий, в результате она сломала ногу.
По словам звезды "Уральских пельменей", она стояла спиной и не видела надвигающейся опасности, а мужчина не справился с управлением на сложной трассе и влетел в нее.
"Сказал "извините" и поехал дальше. Ну это уже его карма, а, может, он наоборот, спас меня от чего-то худшего", – отметила знаменитость.
Юрьева призналась, что ее экипировка сильно пострадала: шлем помят, а куртка разорвана. Вероятно, ей потребуется операция, но этот вопрос будут решать московские врачи. Артистка посетовала, что романтические каникулы закончились так печально.
Поклонники были шокированы этой новостью. Интернет-пользователи пожелали Юрьевой здоровья, многие отметили, что та выбрала опасный вид спорта. Некоторые рассказали о том, в какие ситуации сами попадали на трассах.
Теперь звезда "Уральских пельменей" летит домой к дочке. Юрьева воспитывает наследницу Диану со вторым супругом, бизнесменом Дмитрием Дылдиным. Девочку звезда не скрывает и часто делится с поклонниками свежими кадрами.
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