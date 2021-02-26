Звезда "Уральских пельменей" Юрьевой получила страшную травму в Сочи

Звезда "Уральских пельменей" Юрьевой получила страшную травму в Сочи
Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отпуск артистки закончился трагедией

Илана Юрьева, как и многие россияне, отправилась этой зимой отдыхать на Красную поляну в Сочи. Однако отпуск не прошел гладко. Девушка рассказала фанатам о том, какая неприятность с ней приключилась во время катания на лыжах. В артистку влетел другой отдыхающий, в результате она сломала ногу. 

По словам звезды "Уральских пельменей", она стояла спиной и не видела надвигающейся опасности, а мужчина не справился с управлением на сложной трассе и влетел в нее. 

"Сказал "извините" и поехал дальше. Ну это уже его карма, а, может, он наоборот, спас меня от чего-то худшего", – отметила знаменитость.

Юрьева призналась, что ее экипировка сильно пострадала: шлем помят, а куртка разорвана. Вероятно, ей потребуется операция, но этот вопрос будут решать московские врачи. Артистка посетовала, что романтические каникулы закончились так печально. 

Поклонники были шокированы этой новостью. Интернет-пользователи пожелали Юрьевой здоровья, многие отметили, что та выбрала опасный вид спорта. Некоторые рассказали о том, в какие ситуации сами попадали на трассах. 

Теперь звезда "Уральских пельменей" летит домой к дочке. Юрьева воспитывает наследницу Диану со вторым супругом, бизнесменом Дмитрием Дылдиным. Девочку звезда не скрывает и часто делится с поклонниками свежими кадрами. 

Полина ИВАНОВА

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