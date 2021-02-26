Директор выдал правду о состоянии больного Моисеева

Директор выдал правду о состоянии больного Моисеева
Борис Моисеев. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам мужчины, артист ведет нормальный образ жизни

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как на самом деле чувствует себя певец. На откровения мужчина решился после того, как в эфире передачи "Судьба человека" Алена Апина сообщила о плачевном состоянии артиста.

Ранее Апина заявила, что после перенесенной болезни Моисееву сложно разговаривать. Из-за этого его речь стала невнятной.

Горох прокомментировал высказывание певицы. Он решил, что пришло время расставить все точки над i.

"Это абсолютная чушь. Я каждый день бываю у Бориса", – заверил концертный директор.

Мужчина добавил, что вечером он вместе с исполнителем хита "Голубая луна" позвонит артистке, чтобы доказать – с Борисом Михайловичем все в порядке.

Сергей предположил, что Апина могла попросту повестись на ложную информацию, распространяемую с соцсетях, передает "Телепрограмма".

Горох отметил, что Моисеев ведет нормальный образ жизни.

"Он все соображает. Пишет письма. Переписывается с поклонниками. Он в курсе всех дел. Читает новости в Интернете", – рассказал мужчина.

Директор сообщил, что окончательно оправиться после перенесенного инсульта артисту не удалось. Однако это не мешает ему наслаждаться жизнью и заниматься любимыми делами.

Ранее появилась информация, что Моисеев планирует уехать из России к бывшей возлюбленной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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