Апина рассказала о главной трагедии покойного Насырова

Апина рассказала о главной трагедии покойного Насырова
Алена Апина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярный музыкант не смог смириться с произошедшим

Мурат Насыров получил всероссийскую любовь и известность, однако решил оборвать свою жизнь на 38-м году. Деталями трагедии поделилась певица Алена Апина.

Когда-то знаменитости были близки: артисты даже выпустили вместе альбом "Лунные ночи". К моменту, когда Мурат покинул этот мир, они с Аленой общались мало, однако артистка остро отреагировала на кончину музыканта. Апина признается, что ей было тяжело свыкнуться с мыслью, что Насырова больше нет.

На очередном выпуске шоу "Судьба человека" Алена рассказала: когда слава Мурата начала меркнуть, он замкнулся в себе. Исполнитель хитов "Мальчик хочет в Тамбов", "Я это ты" мечтал дарить людям новую музыку, но не все его работы были востребованы.

Апина с печалью констатировала, что нередко глубоко несчастный человек выглядит благополучным. Так случилось и с Муратом. В какой-то момент он полностью разочаровался в своей судьбе. 

Напомним, жизнь Насырова оборвалась 20 января 2007 года. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало с его могилой. На месте захоронения музыканта установлен весьма необычный памятник.

Ольга ФЕДОРОВА

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