Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Состояние бывшей супруги
знаменитого футболиста Андрея Аршавина резко ухудшилось. Алису Казьмину ввели в
искусственную кому.
Печальными известиями поделилась родительница журналистки Наталия Сарычева. По словам матери экс-возлюбленной именитого спортсмена, Алиса провела в коме четыре дня.
Сейчас знаменитость находится в реанимационной палате под присмотром медицинских сотрудников.
"8 дней ожидания, между жизнью и смертью", – написала расстроенная родственница на своей странице в "Инстаграм".
Мама Алисы надеется, что все завершится благополучно, и доктора сумеют спасти жизнь ее дочери. Сама Казьмина уже больше десяти дней не выходит на связь с подписчиками в Сети.
К слову, недавно врач-отоларинголог Анна Колесникова отвела и к супруге Аршавина полгода жизни. По мнению эксперта, Казьмина страдает от гранулематоза Вегенера.
Заболевание сильно сказалось на внешнем виде Алисы. В последнее время знаменитость выкладывает фотографии, на которых частично прикрывает свое лицо рукой. Чаще всего бывшая супруга Аршавина старается прикрыть область носа.
В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран
По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население