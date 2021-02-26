"Между жизнью и смертью": экс-жена Аршавина впала в кому

"Между жизнью и смертью": экс-жена Аршавина впала в кому
Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Врачи стараются спасти Казьмину

Состояние бывшей супруги знаменитого футболиста Андрея Аршавина резко ухудшилось. Алису Казьмину ввели в искусственную кому.

Печальными известиями поделилась родительница журналистки Наталия Сарычева. По словам матери экс-возлюбленной именитого спортсмена, Алиса провела в коме четыре дня.

Сейчас знаменитость находится в реанимационной палате под присмотром медицинских сотрудников. 

"8 дней ожидания, между жизнью и смертью", – написала расстроенная родственница на своей странице в "Инстаграм".

Мама Алисы надеется, что все завершится благополучно, и доктора сумеют спасти жизнь ее дочери. Сама Казьмина уже больше десяти дней не выходит на связь с подписчиками в Сети.

К слову, недавно врач-отоларинголог Анна Колесникова отвела и к супруге Аршавина полгода жизни. По мнению эксперта, Казьмина страдает от гранулематоза Вегенера. 

Заболевание сильно сказалось на внешнем виде Алисы. В последнее время знаменитость выкладывает фотографии, на которых частично прикрывает свое лицо рукой. Чаще всего бывшая супруга Аршавина старается прикрыть область носа.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию

В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей