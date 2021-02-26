Врачи стараются спасти Казьмину

Состояние бывшей супруги знаменитого футболиста Андрея Аршавина резко ухудшилось. Алису Казьмину ввели в искусственную кому.



Печальными известиями поделилась родительница журналистки Наталия Сарычева. По словам матери экс-возлюбленной именитого спортсмена, Алиса провела в коме четыре дня.

Сейчас знаменитость находится в реанимационной палате под присмотром медицинских сотрудников.

"8 дней ожидания, между жизнью и смертью", – написала расстроенная родственница на своей странице в "Инстаграм".

Мама Алисы надеется, что все завершится благополучно, и доктора сумеют спасти жизнь ее дочери. Сама Казьмина уже больше десяти дней не выходит на связь с подписчиками в Сети.

К слову, недавно врач-отоларинголог Анна Колесникова отвела и к супруге Аршавина полгода жизни. По мнению эксперта, Казьмина страдает от гранулематоза Вегенера.

Заболевание сильно сказалось на внешнем виде Алисы. В последнее время знаменитость выкладывает фотографии, на которых частично прикрывает свое лицо рукой. Чаще всего бывшая супруга Аршавина старается прикрыть область носа.