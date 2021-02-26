Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Марк Варшавер рассказал, сколько получает вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская в своем родном театре. Примечательно, что актриса числится в штате МХТ имени Чехова, однако на сцену не выходит уже достаточно долгое время.
Директор "Ленкома" отметил, что финансовая помощь Вознесенской является крайне благородным делом.
"Она осталась теперь одна – без кормильца. Я, как глава директорской ложи всех театров Москвы, могу сказать только спасибо, что руководители платят ей какие-то деньги", – заявил Варшавер.
По словам Марка Борисовича, супруга покойного Мягкова получает от 30 до 50 тысяч рублей. Актер добавил, что звезда кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!" достойна того, чтобы после его смерти об Анастасии Валентиновне хоть как-то позаботились, передает "Телепрограмма".
"Это отношение коллектива к ушедшим великим людям", – высказался директор "Ленкома".
Напомним, Андрея Мягкова не стало 18 февраля этого года. Он скончался на 83-м году жизни. Смерть знаменитости наступила в результате острой сердечной недостаточности. 20 февраля актера похоронили на Троекуровском кладбище. Стало известно, как на данный момент выглядит могила покойного артиста.
Ранее Станислав Садальский раскрыл личную тайну Андрея Васильевича.
В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран
По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население