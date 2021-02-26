Варшавер раскрыл зарплату вдовы Мягкова в МХТ имени Чехова

Варшавер раскрыл зарплату вдовы Мягкова в МХТ имени Чехова
Марк Варшавер. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер отметил, что супругу покойного артиста нельзя бросить в беде

Марк Варшавер рассказал, сколько получает вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская в своем родном театре. Примечательно, что актриса числится в штате МХТ имени Чехова, однако на сцену не выходит уже достаточно долгое время.

Директор "Ленкома" отметил, что финансовая помощь Вознесенской является крайне благородным делом.

"Она осталась теперь одна – без кормильца. Я, как глава директорской ложи всех театров Москвы, могу сказать только спасибо, что руководители платят ей какие-то деньги", – заявил Варшавер.

По словам Марка Борисовича, супруга покойного Мягкова получает от 30 до 50 тысяч рублей. Актер добавил, что звезда кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!" достойна того, чтобы после его смерти об Анастасии Валентиновне хоть как-то позаботились, передает "Телепрограмма".

"Это отношение коллектива к ушедшим великим людям", – высказался директор "Ленкома".

Напомним, Андрея Мягкова не стало 18 февраля этого года. Он скончался на 83-м году жизни. Смерть знаменитости наступила в результате острой сердечной недостаточности. 20 февраля актера похоронили на Троекуровском кладбище. Стало известно, как на данный момент выглядит могила покойного артиста.

Ранее Станислав Садальский раскрыл личную тайну Андрея Васильевича. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

крым наш
Пожаловаться Ответить
нам никто и копейки не даст
1
новости партнеров

За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию

В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей