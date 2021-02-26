Актер отметил, что супругу покойного артиста нельзя бросить в беде

Марк Варшавер рассказал, сколько получает вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская в своем родном театре. Примечательно, что актриса числится в штате МХТ имени Чехова, однако на сцену не выходит уже достаточно долгое время.

Директор "Ленкома" отметил, что финансовая помощь Вознесенской является крайне благородным делом.

"Она осталась теперь одна – без кормильца. Я, как глава директорской ложи всех театров Москвы, могу сказать только спасибо, что руководители платят ей какие-то деньги", – заявил Варшавер.

По словам Марка Борисовича, супруга покойного Мягкова получает от 30 до 50 тысяч рублей. Актер добавил, что звезда кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!" достойна того, чтобы после его смерти об Анастасии Валентиновне хоть как-то позаботились, передает "Телепрограмма".

"Это отношение коллектива к ушедшим великим людям", – высказался директор "Ленкома".

Напомним, Андрея Мягкова не стало 18 февраля этого года. Он скончался на 83-м году жизни. Смерть знаменитости наступила в результате острой сердечной недостаточности. 20 февраля актера похоронили на Троекуровском кладбище. Стало известно, как на данный момент выглядит могила покойного артиста.

Ранее Станислав Садальский раскрыл личную тайну Андрея Васильевича.