Актер хочет добиться справедливости

Жена Александра Демидова Маргарита, некоторое время назад получившая перелом лодыжки, стала жертвой недобросовестных врачей. Несмотря на то, что после инцидента прошло два месяца, женщина до сих пор страдает от халатного отношения медработников.

Звезда "Квартета И" отвез супругу в частную клинику. Ей сделали операцию, однако ситуация стала только хуже – пластина, которую вставили в ногу Маргариты, не прижилась. Сейчас женщина передвигается только в инвалидном кресле.

С особым ужасом Демидов вспоминает день, когда было проведено хирургическое вмешательство.

"На операцию жену везли голой. Нормальную эпидуральную анестезию сделать не смогли, во время хирургического вмешательства повредили внутренние органы", – заявил Александр.

Артист добавил, что ночью избранница попросила вколоть ей обезболивающее. Однако выяснилось, что нужного лекарства в клинике нет. В итоге Маргарита не смогла уснуть из-за сильной боли, пишет "СтарХит".

Демидов решил наказать недобросовестных специалистов. Вместе с супругой он обратился в правоохранительные органы. Александр и Маргарита намерены вернуть 250 тысяч рублей, отданных за лечение, а также добиться возмещения морального ущерба. Деньги пара хочет отправить в фонд помощи инвалидам.

Ранее другой актер из "Квартета И" Леонид Барац рассказал о своем главном разочаровании.