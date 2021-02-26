Режиссер больше не видит смысла помогать звездному семейству

Шумиха вокруг родственниц легендарного советского артиста Алексея Баталова не утихает. В скандал втянули и Никиту Михалкова, который, отдавая дань памяти близкому другу, всегда поддерживал его семью.



Деталями громкого дела поделился юрист режиссера Павел Астахов. Он рассказал, что его клиент направлял Баталовым крупные суммы. Только на одну коляску для дочери покойного артиста Михалков выслал 100 тысяч рублей. У Марии есть инвалидность, и для комфортной жизни она нуждается в специальных средствах.

Однако недавно было объявлено, что семья Баталова никогда не видела денег от Михалкова. Такое заявление весьма удивило режиссера. Начались разбирательства. До сих пор непонятно, куда делись выделенные Никитой Сергеевичем деньги.

Как пояснил Астахов на шоу "Прямой эфир", сейчас Михалков решил приостановить финансовую поддержку жены артиста Гитаны Леонтенко и их дочери. Режиссер не хочет кормить мошенников и планирует детально разобраться в ситуации. После этого Михалков снова готов оказывать материальную помощь звездному семейству.

К слову, недавно было обнаружено многомиллиардное наследство Баталова. Картины из коллекции звезды "Москва слезам не верит" оценили в баснословную сумму.