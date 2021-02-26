Телеведущий заявил, что он и дальше будет оберегать наследника от любопытных глаз

Дмитрий Шепелев продолжает рассказывать подписчикам в "Инстаграм" об успехах 7-летнего сына Платона. Однако лицо мальчика бывший муж Жанны Фриске категорически не хочет показывать. Под последней публикацией пользователи Сети вновь возмутились из-за подобной скрытности, не на шутку разозлив телеведущего.

На свежем видео Платон делает трюк на скейтборде. Ребенок ловко подпрыгивает вверх, в то время как под ним поднимается роликовая доска.

"А почему лицо ребенка не показать?" – поинтересовалась одна из подписчиц.

На вопрос Шепелева "Зачем?" женщина заявила, что ей попросту интересно. Это окончательно вывело Дмитрия из себя.

"В цирке что ли? Пойдите в уголок дедушки Дурова собачек посмотрите. Тоже интересно", – огрызнулся он.

Бывший избранник исполнительницы хита "А на море белый песок" объяснил – лицо сына он прячет с целью уберечь его от чрезмерного внимания общественности.

"Потому как для вас это аттракцион, а для нашей семьи – строго личное дело", – добавил Шепелев в ответ другой любопытной россиянке.

Ранее Дмитрий рассказал об отношениях сына от Фриске с дочерью новой возлюбленной Екатерины Тулуповой. Напомним, на данный момент женщина ждет ребенка от телезвезды.