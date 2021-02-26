"В цирке что ли?": Шепелев накинулся на народ за просьбы показать лицо сына

"В цирке что ли?": Шепелев накинулся на народ за просьбы показать лицо сына
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий заявил, что он и дальше будет оберегать наследника от любопытных глаз

Дмитрий Шепелев продолжает рассказывать подписчикам в "Инстаграм" об успехах 7-летнего сына Платона. Однако лицо мальчика бывший муж Жанны Фриске категорически не хочет показывать. Под последней публикацией пользователи Сети вновь возмутились из-за подобной скрытности, не на шутку разозлив телеведущего.

На свежем видео Платон делает трюк на скейтборде. Ребенок ловко подпрыгивает вверх, в то время как под ним поднимается роликовая доска.

"А почему лицо ребенка не показать?" – поинтересовалась одна из подписчиц.

На вопрос Шепелева "Зачем?" женщина заявила, что ей попросту интересно. Это окончательно вывело Дмитрия из себя.

"В цирке что ли? Пойдите в уголок дедушки Дурова собачек посмотрите. Тоже интересно", – огрызнулся он.

Бывший избранник исполнительницы хита "А на море белый песок" объяснил – лицо сына он прячет с целью уберечь его от чрезмерного внимания общественности.

"Потому как для вас это аттракцион, а для нашей семьи – строго личное дело", – добавил Шепелев в ответ другой любопытной россиянке.

Ранее Дмитрий рассказал об отношениях сына от Фриске с дочерью новой возлюбленной Екатерины Тулуповой. Напомним, на данный момент женщина ждет ребенка от телезвезды. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей