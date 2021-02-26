Певица получила в свой адрес множество комплиментов

Екатерина Кищук часто делится с поклонниками смелыми кадрами, на которых она демонстрирует все прелести своей фигуры. Накануне певица вновь порадовала подписчиков в "Инстаграм" горячим снимком.

На фотографии бывшая солистка группы "Серебро" позирует на четвереньках. Из одежды на артистке можно увидеть только черный кожаный пояс со шнурками. При этом Кищук решила отказаться от элементов нижнего белья.

Екатерина дерзко смотрит в камеру, в то время как ее светлые волосы развеваются, как будто от ветра.

"Это должно быть в моей ленте", – написала певица на английском.

Поклонники звезды пришли в восторг от этой откровенной фотосессии. Они отметили, что Кищук выглядит крайне сексуально. Многих поражает тот факт, что Екатерина не стесняется демонстрировать красоту своего тела.

"Огонь", "Слишком классно", "Нереальная", "Какая шикарная", "Королева", "Лучшая", – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, в 2018 году Екатерина Кищук покинула популярную группу "Серебро". Девушка решила начать сольную карьеру. Сейчас она выступает под псевдонимом Katerina.

Ранее знаменитость вновь взбудоражила общественность, опубликовав фотографии в откровенном прозрачном наряде.