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Валентин Юдашкин дал свое первое большое интервью после продолжительной борьбы с онкологией. Он появился в передаче "Живите сегодня все!" на телеканале "Дождь".
По словам Юдашкина, болезнь обнаружилась пять лет назад. У модельера начались сильные головные боли, и спустя некоторое время он обратился в центр имени Бурденко. Врачи сделали Валентину Абрамовичу МРТ и КТ, после чего озвучили неутешительный диагноз – рак.
Специалисты нашли у знаменитости метастазы в голове. Тогда-то народному художнику России встретился академик Давыдов, которого он до сих пор называет вторым отцом.
Тщательное обследование показало, что недуг развивался крайне стремительно.
"Вначале был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год", – рассказал Юдашкин.
Академик Давыдов принял решение отправить Валентина Абрамовича на хирургический стол. Риск был достаточно большим, но специалист не отступил. В конечном итоге операция прошла успешно.
После курса реабилитации Юдашкин взялся за свое здоровье. Он отметил, что каждый раз со страхом посещает клинику с целью обследования. Звезда боится, что болезнь вновь даст о себе знать.
"Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами", – заключил Валентин Абрамович.
Ранее Юдашкин показал фотографии повзрослевших внуков, чем растрогал многочисленных поклонников.
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