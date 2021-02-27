Известного ведущего выгнали с ТНТ

Известного ведущего выгнали с ТНТ
Влад Кадони. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Об этом телезвезда рассказал в личном микроблоге

На своей инстаграм-странице Влад Кадони рассказал о том, что он больше не появится в шоу "Бородина против Бузовой". Накануне состоялся последний эфир с участием телеведущего.

Звезда "Дома-2" обратился к своим коллегам по передаче – Ольге Бузовой и Ксении Бородиной. Кадони поблагодарил их за "чудные годы совместной̆ работы".

"Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях", – отметил Влад.

Телеведущий выразил надежду, что после ухода с ТНТ ему удастся и дальше поддерживать связь с Ольгой и Ксенией.

По словам Кадони, он вступил в новый этап своей жизни. Теперь телезвезда сможет сконцентрироваться на создании собственной программы личностного роста.

Настоящие причины ухода с ТНТ Влад раскрывать не стал.

"Решение не далось сложно, в нем была необходимость. Назревало", – заявил мужчина.

Он добавил, что ему давно пора отдохнуть от работы на телевидении.

Напомним, известность телеведущему принесло участие в проекте "Битва экстрасенсов". Влад появлялся на шоу в 6 и 11 сезонах.

В феврале 2009 года Кадони стал участником "Дома-2". В 2015 году телезвезда вступил в должность ведущего скандального проекта. 

Ранее ведущих телестройки застукали в гримерке в халате и трусах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость154866
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Какой известный ведущий.об этом чмо 99.99% населения России ни когда не слышали.Для нас он ни кто и звать его ни как.С его рожей ждут на стройках в новой Москве подсобником.Ему там самое место.Слишком много расплодилось никчемных звездунов ни чего из себя не представляющих.
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