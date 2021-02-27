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На своей инстаграм-странице Влад Кадони рассказал о том, что он больше не появится в шоу "Бородина против Бузовой". Накануне состоялся последний эфир с участием телеведущего.
Звезда "Дома-2" обратился к своим коллегам по передаче – Ольге Бузовой и Ксении Бородиной. Кадони поблагодарил их за "чудные годы совместной̆ работы".
"Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях", – отметил Влад.
Телеведущий выразил надежду, что после ухода с ТНТ ему удастся и дальше поддерживать связь с Ольгой и Ксенией.
По словам Кадони, он вступил в новый этап своей жизни. Теперь телезвезда сможет сконцентрироваться на создании собственной программы личностного роста.
Настоящие причины ухода с ТНТ Влад раскрывать не стал.
"Решение не далось сложно, в нем была необходимость. Назревало", – заявил мужчина.
Он добавил, что ему давно пора отдохнуть от работы на телевидении.
Напомним, известность телеведущему принесло участие в проекте "Битва экстрасенсов". Влад появлялся на шоу в 6 и 11 сезонах.
В феврале 2009 года Кадони стал участником "Дома-2". В 2015 году телезвезда вступил в должность ведущего скандального проекта.
Ранее ведущих телестройки застукали в гримерке в халате и трусах.
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