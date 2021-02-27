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Звезда популярного юмористического шоу "Уральские пельмени" сломала ногу, катаясь на лыжах на курорте.
Судя по видео, которое появилось в сторис Инстаграм Юрьевой, она уже вернулась домой. Артистка записала кадры, где она едет в лифте вместе с супругом. Сейчас Илана передвигается на инвалидной коляске.
Девушка сообщила, что планирует лечь на операцию, чтобы ногу быстро "починили". Юрьева также добавила, что уже сдала все необходимые анализы и сделала рентген.
"Вот сейчас поедем на операцию. Все-таки надо оперировать ножку. Но это может быть и хорошо, потому что я не буду в гипсе ходить долго",
– рассказала Илана.
Несмотря на травму, артистка не унывает. На видео она улыбается и шутит.
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