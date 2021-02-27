"Надо оперировать": звезда "Уральских пельменей" передвигается на инвалидной коляске после травмы

"Надо оперировать": звезда "Уральских пельменей" передвигается на инвалидной коляске после травмы
Илана Юрьева. Фото: www.instagram.com/ilana7788/
Илана Юрьева показала видео после неприятного происшествия на отдыхе в Сочи

Звезда популярного юмористического шоу "Уральские пельмени" сломала ногу, катаясь на лыжах на курорте.

Судя по видео, которое появилось в сторис Инстаграм Юрьевой, она уже вернулась домой. Артистка записала кадры, где она едет в лифте вместе с супругом. Сейчас Илана передвигается на инвалидной коляске.

Девушка сообщила, что планирует лечь на операцию, чтобы ногу быстро "починили". Юрьева также добавила, что уже сдала все необходимые анализы и сделала рентген.

"Вот сейчас поедем на операцию. Все-таки надо оперировать ножку. Но это может быть и хорошо, потому что я не буду в гипсе ходить долго",

– рассказала Илана.

Фото: www.instagram.com/ilana7788/

Несмотря на травму, артистка не унывает. На видео она улыбается и шутит.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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