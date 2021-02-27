В фильме "Они сражались за Родину" Шукшина в некоторых эпизодах заменили другим актером

В фильме "Они сражались за Родину" Шукшина в некоторых эпизодах заменили другим актером
Василий Шукшин. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
На этот шаг режиссер пошел из-за случившейся трагедии

В мае 1974 года стартовали съемки кинокартины "Они сражались за Родину". Роль Петра Лопахина досталась 45-летнему актеру Василию Шукшину. Спустя пару месяцев после начала съемок случилось несчастье – 2 октября артист скончался из-за инфаркта миокарда. Было принято решение срочно искать дублера.

Василий Макарович не успел сняться в двух эпизодах. На замену ему пришел Юрий Соловьев, учившийся во ВГИКе вместе с Шукшиным.

Примечательно, что сначала Соловьев не хотел играть за покойного товарища. Юрию было крайне сложно принять тот факт, что его начнут сравнивать с легендарным актером. Однако в конечном итоге мужчина согласился, передает "Комсомольская Правда".

"Поначалу состояние у меня было жуткое. Все смотрели на меня, сравнивали с Шукшиным – похож или нет. Все считали меня двойником. Ну какой я двойник, о чем они!" – высказался он.

Режиссер фильма Сергей Бондарчук попытался организовать съемочный процесс таким образом, чтобы телезрители не заметили подмену артистов. Так, в некоторых эпизодах Петра Лопахина снимали со спины. Иногда героя специально помещали в полумрак, чтобы черты лица персонажа не были слишком заметными.

Бондарчук успешно справился со своей задачей. Мало кто понял, что Лопахина играет не Василий Шукшин. Стоит отметить – озвучкой героя занимался ленинградский актер Игорь Ефимов, которому удалось передать манеру разговора покойного артиста. 

Ранее стало известно, как выглядит могила звезды кинокартины "Они сражались за Родину". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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