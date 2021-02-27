Фото Пугачевой без парика произвело фурор в Сети

Фото Пугачевой без парика произвело фурор в Сети
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Примадонна неожиданно решила отказаться от накладных волос

Кадр появился в Инстаграм Аллы Пугачевой.

Примадонна снялась без излюбленных ею парика или шиньона. На фото она показалась со стильным каре и произвела настоящий фурор в Сети. Изменившуюся Аллу Борисовну засыпали комплиментами. Пользователи нашли, что звезда выглядит так значительно свежее и моложе.

"Шикарна !" "Какое счастье видеть вас счастливой"  "Алла Вы такая красивая!"  "Ровные волосы вас красят и омоложают !! Супер Вам!"

– не сдержали эмоций комментаторы.

На новый образ Пугачевой обратили внимание и светские обозреватели.

"Ничто так не красит женщину, как каре. Алла Пугачева вон как преобразилась без накладных волос и хвостов",

отметили авторы телеграм-канала "Только никому".

Отметим, что пост Пугачева посвятила своим друзьям, супругам Юдашкиным.

"Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи, за то что дал возможность найти "СВОИХ" и успокоиться", – написала Алла Борисовна.

Ранее Валентин Юдашкин впервые откровенно рассказал о борьбе с раком. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей