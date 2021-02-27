Примадонна неожиданно решила отказаться от накладных волос

Кадр появился в Инстаграм Аллы Пугачевой.

Примадонна снялась без излюбленных ею парика или шиньона. На фото она показалась со стильным каре и произвела настоящий фурор в Сети. Изменившуюся Аллу Борисовну засыпали комплиментами. Пользователи нашли, что звезда выглядит так значительно свежее и моложе.

"Шикарна !" "Какое счастье видеть вас счастливой" "Алла Вы такая красивая!" "Ровные волосы вас красят и омоложают !! Супер Вам!"

– не сдержали эмоций комментаторы.

На новый образ Пугачевой обратили внимание и светские обозреватели.

"Ничто так не красит женщину, как каре. Алла Пугачева вон как преобразилась без накладных волос и хвостов",

– отметили авторы телеграм-канала "Только никому".

Отметим, что пост Пугачева посвятила своим друзьям, супругам Юдашкиным.

"Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи, за то что дал возможность найти "СВОИХ" и успокоиться", – написала Алла Борисовна.

Ранее Валентин Юдашкин впервые откровенно рассказал о борьбе с раком.

