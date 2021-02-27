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Кадр появился в Инстаграм Аллы Пугачевой.
Примадонна снялась без излюбленных ею парика или шиньона. На фото она показалась со стильным каре и произвела настоящий фурор в Сети. Изменившуюся Аллу Борисовну засыпали комплиментами. Пользователи нашли, что звезда выглядит так значительно свежее и моложе.
"Шикарна !" "Какое счастье видеть вас счастливой" "Алла Вы такая красивая!" "Ровные волосы вас красят и омоложают !! Супер Вам!"
– не сдержали эмоций комментаторы.
На новый образ Пугачевой обратили внимание и светские обозреватели.
"Ничто так не красит женщину, как каре. Алла Пугачева вон как преобразилась без накладных волос и хвостов",
– отметили авторы телеграм-канала "Только никому".
Отметим, что пост Пугачева посвятила своим друзьям, супругам Юдашкиным.
"Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи, за то что дал возможность найти "СВОИХ" и успокоиться", – написала Алла Борисовна.
Ранее Валентин Юдашкин впервые откровенно рассказал о борьбе с раком.
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