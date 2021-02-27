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Сегодня в Москве простились с советским и российским актером
Дмитрием Писаренко. Напомним, артиста обнаружили мертвым в его квартире 25
февраля.
Прощались с Писаренко в траурном зале столичного морга судебной экспертизы "Царицыно", передает "Пятый канал", в распоряжении которого оказались кадры церемонии.
Проводить актера в последний путь приехали немногие – близкие и поклонники, в целом собралось человек 30. При этом звездных коллег Писаренко среди них не оказалось, пишет "СтарХит".
Как отмечают журналисты, во время церемонии отказались от давней традиции – обычно актеров провожают аплодисментами. Однако гроб с телом Писаренко вынесли в полном молчании. Похоронят артиста на кладбище "Ракитки".
Напомним, что денег на похороны у близких актера не оказалось – недостающую сумму помогли собрать поклонники.
По словам вдовы актера Ларисы Бережной, у него были проблемы с сердцем. СМИ же ранее напомнили о слухах вокруг артиста – мол, тот страдал от пристрастия к спиртному.
Писаренко обрел известность после съемок в картинах "Ревизор" и "Лермонтов", также он служил в Малом театре и Московском новом драматическом театре.
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