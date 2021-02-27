В Сеть попали детали личного разговора принца Гарри и королевы Елизаветы II

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Во время телефонного разговора с принцем Гарри королева Елизавета II заявила – она искренне рада за внука, который нашел свое счастье рядом с Меган Маркл. Детали личной беседы членов королевской семьи попали в Интернет.
Как сообщает Daily Mail, бабушка и внук созвонились до того, как Гарри появился на передаче The Late Late Show и пообщался с телеведущим Джеймсом Корденом.
Королева отметила, что она желает родственнику всего самого наилучшего. Она понадеялась на то, что сын принцессы Дианы быстро освоится в США. Напомним, некоторое время назад принц Гарри вместе со своей супругой сложил с себя королевские полномочия и покинул Великобританию.
Елизавета II призвала внука не забывать про семейные ценности. В ответ мужчина заверил, что он помнит про свой долг. Также Гарри пообещал никогда не совершать такие поступки, которые могут бросить тень на всю семью.
Говоря о сложении с себя обязанностей, принц признался – наконец-то он смог почувствовать себя свободным.
В целом разговор носил дружественный характер. Складывается такое впечатление, что монаршая особа не держит зла на внука.
Ранее стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Мужчина опубликовал трогательный кадр с супругой и неожиданно стал объектом насмешек.
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