В Сеть попали детали личного разговора принца Гарри и королевы Елизаветы II

В Сеть попали детали личного разговора принца Гарри и королевы Елизаветы II
Принц Гарри. Фото: Stand Up For Heroes/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Общение внука с бабушкой носило весьма дружественный характер

Во время телефонного разговора с принцем Гарри королева Елизавета II заявила – она искренне рада за внука, который нашел свое счастье рядом с Меган Маркл. Детали личной беседы членов королевской семьи попали в Интернет.

Как сообщает Daily Mail, бабушка и внук созвонились до того, как Гарри появился на передаче The Late Late Show и пообщался с телеведущим Джеймсом Корденом.

Королева отметила, что она желает родственнику всего самого наилучшего. Она понадеялась на то, что сын принцессы Дианы быстро освоится в США. Напомним, некоторое время назад принц Гарри вместе со своей супругой сложил с себя королевские полномочия и покинул Великобританию.

Елизавета II призвала внука не забывать про семейные ценности. В ответ мужчина заверил, что он помнит про свой долг. Также Гарри пообещал никогда не совершать такие поступки, которые могут бросить тень на всю семью.

Говоря о сложении с себя обязанностей, принц признался – наконец-то он смог почувствовать себя свободным.

В целом разговор носил дружественный характер. Складывается такое впечатление, что монаршая особа не держит зла на внука.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Мужчина опубликовал трогательный кадр с супругой и неожиданно стал объектом насмешек. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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