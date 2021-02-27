Соловьев прокомментировал новость об удалении пародии на себя и Шейнина

Соловьев прокомментировал новость об удалении пародии на себя и Шейнина
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист не понимает политики телеканала ТНТ, создавшего ролик

Владимир Соловьев высказался по поводу удаления юмористического ролика, в котором была создана пародия на него и других известных телеведущих – Артема Шейнина, Ольги Скабеевой и Владимира Киселева.

Видео с участием Азамата Мусагалиева и других звезд шоу "Однажды в России", где высмеивались "главные пропагандисты" нашей страны, удалили с "Ютуб" и онлайн-кинотеатра Premier. По сюжету артисты в образе телеведущих ругали Америку и восхваляли Россию.

Соловьев узнал о пародии уже после того, как она исчезла из видеохостинга.

"Мне вообще непонятно, зачем удалили. Штука-то смешная получилась", – отметил он.

Журналист заявил, что он спокойно относится к юмористическим подражаниям. Однако тут же добавил – материал мог бы быть и посмешнее, передает "Вечерняя Москва".

По словам Владимира Рудольфовича, он до сих пор не может понять "странной политики" ТНТ. Примечательно, что передача "Однажды в России" выходит именно на этом телеканале.

"Какие-то они суетливые. Сами ставят, сами снимают, сами удаляют, сами же делают из этого большую историю", – прокомментировал Соловьев.

Телеведущий предположил – возможно, ролик помешал кому-то, поэтому был отдан приказ удалить его. Но этот человек просчитался, ведь исчезновение видео лишь привлекло к данной истории больше внимания. 

Ранее журналист отреагировал на слухи об астрономической зарплате. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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