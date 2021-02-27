Модель утверждает, что никакого романтического подтекста никогда не было

Александра Кабаева ответила на слухи о романе с Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. Модель и рэпер знакомы уже достаточно давно.

Кабаева стала гостьей Ютуб-шоу "Хочу с…". Девушка рассказала, при каких обстоятельствах она встретилась с популярным исполнителем.

Некоторое время назад Александра работала танцовщицей и официанткой в баре-ресторане Soho Rooms. Позже она получила должность управляющей заведением. Именно там на эффектную брюнетку обратил внимание Тимати. Рэпер пригласил Кабаеву сняться в одном из своих музыкальных клипов. Неудивительно, что после этого поползли слухи об их романе.

После участия в съемках девушка начала получать приглашения стать моделью. В конечном итоге она решила всерьез заняться этой деятельностью.

Александра до сих пор сотрудничает с лейблом Black Star. Что касается ее отношений с исполнителем, то она всячески отрицает любовную связь с ним.

"Тимур Эльдарович – мое начальство. Ничего большего у меня с ним быть не могло и не может. Потому что у нас изначально рабочие моменты", - высказалась модель.

Кабаева добавила, что Тимати очень тепло относится к ней. Однако артист ни разу не намекал на романтические или сексуальные отношения.

Ранее появилась информация, что рэпер попал в аварию в Дубае.