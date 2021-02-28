Певцов призвал убрать "потные" передачи Малахова с телевидения

Певцов призвал убрать "потные" передачи Малахова с телевидения
Дмитрий Певцов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ток-шоу не могут научить россиян чему-то хорошему, считает актер

Дмитрий Певцов жестко высказался в отношении известных телепередач. В частности, досталось Андрею Малахову и его ток-шоу "Прямой эфир". 

Рассуждая о культуре и искусстве, актер отметил, что все больше на сцену стал проникать авангард, потому что режиссеру нечего сказать. Из-за этого страдает качество, потому, как считает Певцов, такие режиссеры занимаются не постановкой, а "своими комплексами". 

"Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду", 

подчеркнул народный артист в беседе со "Словом и делом". 

Представили Малахова данную ситуацию комментировать отказались, пишет РИА ФАН.

К слову, Певцов также предложил ввести цензуру на ТВ, чтобы "обезопасить неокрепшие души от масс-культа". Вместо того, чтобы тратить время на просмотр подобных шоу, нужно ценить настоящий момент и наслаждаться жизнью, считает артист. 

Также звезда "Бандитского Петербурга" добавил, что будущее нашей страны будет зависеть от подрастающего поколения, поэтому взрослым сейчас особенно важно подать детям правильный пример. 

Ранее в СМИ появилась информация о смерти актера. Реакция Певцова не заставила себя долго ждать. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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"Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду". Интересно, почему только Певцов, нашёл в себе силы высказать откровенное и правильное мнение о настоящем "ток-шоповском" загнивании телевидения. Где же голос метров? Никита Михалкова, Сергей Соловьёв, Карен Шахназаров ... Или они одобряют загнивание российского ТВ со всеми вытекающими.
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