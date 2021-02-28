Ток-шоу не могут научить россиян чему-то хорошему, считает актер

Дмитрий Певцов жестко высказался в отношении известных телепередач. В частности, досталось Андрею Малахову и его ток-шоу "Прямой эфир".

Рассуждая о культуре и искусстве, актер отметил, что все больше на сцену стал проникать авангард, потому что режиссеру нечего сказать. Из-за этого страдает качество, потому, как считает Певцов, такие режиссеры занимаются не постановкой, а "своими комплексами".

"Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду",

– подчеркнул народный артист в беседе со "Словом и делом".

Представили Малахова данную ситуацию комментировать отказались, пишет РИА ФАН.

К слову, Певцов также предложил ввести цензуру на ТВ, чтобы "обезопасить неокрепшие души от масс-культа". Вместо того, чтобы тратить время на просмотр подобных шоу, нужно ценить настоящий момент и наслаждаться жизнью, считает артист.

Также звезда "Бандитского Петербурга" добавил, что будущее нашей страны будет зависеть от подрастающего поколения, поэтому взрослым сейчас особенно важно подать детям правильный пример.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти актера. Реакция Певцова не заставила себя долго ждать.