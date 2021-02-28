"Будут жить вместе": Алибасов воссоединится с матерью сына

"Будут жить вместе": Алибасов воссоединится с матерью сына
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник артиста рад, что его родители снова будут рядом

Бари Алибасов продолжает лечение после операции. Его наследник иногда рассказывает журналистам о том, как себя чувствует его отец. Как правило, новости были, мягко говоря, пугающие, однако в этот раз Алибасов-младший решил поделиться кое-чем хорошим. 

Оказалось, что сейчас шоумен наконец начал чувствовать себя лучше. Однако есть проблема, которая беспокоит Бари Бариевича. Оказалось, что 5 марта в Калининград приезжает его бывшая Елена Уронич. 

"Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает. К примеру, в адрес женщины-реабилитолога, которая рядом с ним", 

поделился Алибасов-младший с "Телепрограммой". 

Врач буквально не отходит от артиста: играет с ним в игры, делает упражнения на память. Вот сын и переживает, как Уронич сойдется с заботливой реабилитологом. Однако, уверен сын шоумена, ничего страшного не произойдет, тем более, у врача есть сын и муж, а Алибасов для нее – просто пациент.

Ранее сын показал видео изнеможенного Алибасова из больницы. Многие отметили, что продюсер группы "На-На" заметно сдал. Плохое состояние шоумена выдал землянистый цвет лица, синяки по всему телу.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Главная задача – избежать ядерной войны": Горбачев об отношениях США и России

Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей