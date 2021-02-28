Наследник артиста рад, что его родители снова будут рядом

Бари Алибасов продолжает лечение после операции. Его наследник иногда рассказывает журналистам о том, как себя чувствует его отец. Как правило, новости были, мягко говоря, пугающие, однако в этот раз Алибасов-младший решил поделиться кое-чем хорошим.

Оказалось, что сейчас шоумен наконец начал чувствовать себя лучше. Однако есть проблема, которая беспокоит Бари Бариевича. Оказалось, что 5 марта в Калининград приезжает его бывшая Елена Уронич.

"Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает. К примеру, в адрес женщины-реабилитолога, которая рядом с ним",

– поделился Алибасов-младший с "Телепрограммой".

Врач буквально не отходит от артиста: играет с ним в игры, делает упражнения на память. Вот сын и переживает, как Уронич сойдется с заботливой реабилитологом. Однако, уверен сын шоумена, ничего страшного не произойдет, тем более, у врача есть сын и муж, а Алибасов для нее – просто пациент.

Ранее сын показал видео изнеможенного Алибасова из больницы. Многие отметили, что продюсер группы "На-На" заметно сдал. Плохое состояние шоумена выдал землянистый цвет лица, синяки по всему телу.