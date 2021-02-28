Боярский сбежал из больницы

Появились подробности состояния актера

Михаил Боярский недолго пробыл в больнице, куда попал с подозрением на пневмонию после прививки от коронавируса. Актер "Мушкетеров" не смог пропустить выступление в театре, поэтому сбежал из клиники. Впрочем, потом жена заставила артиста вернуться под присмотр врачей.

По словам Ларисы Луппиан, ее супруг чувствует себя хорошо. Госпитализация не была связана с прививкой, просто было какое-то воспаление. Однако лечащий врач постоянно контролирует состояние Боярского, который был недоволен тем, что Луппиан вызвала ему "скорую". 

Об этом стало известно из передачи НТВ "Ты не поверишь". 

Боярский попал в больницу в середине февраля. 

Полина ИВАНОВА

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