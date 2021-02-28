Королева шансона осталась довольна результатом пластической операции

В свои 67 лет Любовь Успенская не перестает тщательно ухаживать за собой. В этот раз артистка призналась, что решилась на пластическую операцию на ягодицы.

Результат певица продемонстрировала на своем дне рождении. Гости еще долго обсуждали невероятную фигуру королевы русского шансона. А когда репортеры поинтересовались у звезды, что же такого она сделала со своими ягодицами, Любовь Залмановна кокетливо ответила, что ее "надул пластический хирург".

Врач Тимур Хайдаров лишь отшутился, что ягодицы выросли, потому что Успенская мечтала об этом. Специалист также добавил, что сейчас королева шансона в прекрасной форме, поэтому других операций пока не планируется.

А вот сама певица, кажется, с этим не согласна.

"Завтра новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству",

– отметила Успенская в эфире шоу "Ты не поверишь".

Также знаменитость рассказала, что тратит баснословные деньги на личного психолога. Он проводит для нее личные консультации за 700 тысяч рублей. Однако именно психолог помог Любови Залмановне найти общий язык с дочерью, с которой певица скандалила весь прошлый год.

Сейчас Татьяна Плаксина вернулась в родной дом, а сама Успенская признается, что чувствует себя самой счастливой мамой в мире, потому что ее дочь вновь рядом.

К слову, воссоединение семьи произошло на дне рождении певицы. Возвращение наследницы в Россию Успенская назвала лучшим подарком. Звезда добавила, что и не мечтать о подобном не могла.