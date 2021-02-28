Седокова устроила разборки на шоу Галкина из-за скандального ролика о ее личной жизни

Седокова устроила разборки на шоу Галкина из-за скандального ролика о ее личной жизни
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде не понравилось видео, посвященное ее неудачным бракам

Анна Седокова вновь угодила в скандал. В этот раз конфликт произошел в эфире шоу "Сегодня вечером". Гостье студии не понравился ролик о ее личной жизни, о чем она прямо сказала Максиму Галкину. 

В сюжете рассказали о неудачных браках Анны. Напомним, что экс-солистка "ВИА Гры" трижды была замужем. Саму Седокову такая подача очень обидела, поэтому назвала видео "предвзятым". 

"Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: "Она вышла замуж и сразу развелась". Мне кажется, что 4 года – это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло", 

попыталась оправдаться звезда. 

Досталось и создателю сюжета, которого Анна обвинила в том, что он клеймит ее за то, что она пытается найти свое счастье, а не продолжает жить с человеком, который ее не ценит. 

Сам Галкин с точкой зрения знаменитости не согласился. По его мнению, там нет ничего такого, что могло бы оскорбить Седокову. Тогда артистка взорвалась и вспомнила о жесткой критике, которую была вынуждена читать в социальных сетях. 

В итоге певица заявила, что намерена покинуть студию шоу. Ведущий попытался ее остановить, но у него ничего не вышло. Седокова молча встала из-за стола и покинула съемочную площадку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость155569
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Ну любит она это дело, с мужиками, за что ее обижать. Наоборот, каждому шанс дает.
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