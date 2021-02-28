У актера угнали машину

В СМИ продолжают обсуждать уход Андрея Мягкова. Оказалось, что перед смертью всенародный любимец лишился любимого авто.

Близкий друг народного артиста Авангард Леонтьев рассказал, что неизвестные похитили у звезды "Иронии судьбы" иномарку. Это произошло за несколько месяцев до его смерти.

Актер пытался самостоятельно найти автомобиль, но, к сожалению, попытки оказались тщетны. Это стало для него настоящим ударом, ведь на этой машине он ездил на протяжении многих лет и возил на ней любимую жену за город.

"Так он ее и лишился. А надо было до дачи доезжать – Асенька (Анастасия Вознесенская – Прим. ред.) болела. И дача, видимо, для них была таким замечательным местом",

– подытожил Леонтьев в эфире шоу "Ты не поверишь".

Судя по всему, машину Мягков так и не нашел, потому что в последнее время передвигался пешком. При этом артист, который незадолго до смерти перенес операцию на сердце, вежливо отказывался от помощи соседей, когда те предлагали ему, например, сходить в магазин за продуктами.

Напомним, что Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля. Ему было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

К слову, могила актера выглядит достаточно скромно. На месте захоронения установили деревянный крест, рядом стоит его портрет. Также погост завален цветами, которые принесли его поклонники.