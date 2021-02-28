Актриса изначально была против той роковой поездки на снегоходах

Марины Левтовой не стало 21 год назад. Актриса, которая за свою короткую жизнь успела сняться в почти 80 фильмах, трагически погибла после катания на снегоходах. Тогда семья актрисы отправилась отмечать дебют дочери в кино. Дарья Мороз впервые появилась на большом экране в качестве главной героини, сыграв в фильме "Фортуна".

Актриса изначально была против гонок на снегоходах, но дочь и друзья все-таки смогли ее уговорить. Юрий Мороз потом вспоминал, что его супруга будто предчувствовала беду. В итоге Левтова поехала, чтобы не оставлять юную дочь без присмотра.

Артистка и ее наследница сидели на снегоходе, которым управлял геолог Михаил Рудяк. Сначала Дарья села сзади, но мать решила пересадить ее на более безопасное место – между двумя взрослыми, а сама устроилась на ее месте.

Потом и случилась та роковая авария. Рудяк не заметил овраг, снегоход перевернулся. Мороз отделалась легкими переломами, а Левтова сильно ударилась головой об дерево, пишет "Комсомольская правда".

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, которые ехали на другом снегоходе, попытались хоть как-то помочь. Актер нашел милицейский патруль, который и доставил артистку больницу. Но было слишком поздно.

И Левтова, и Рудяк скончались из-за полученных травм.

"Я верю в предчувствия, в знаки-предупреждения об опасности. Я не могу не верить, потому что так и было. За полмесяца до случившегося я пришел домой, а у Марины горят свечи. Свечки-свечки-свечки",

– вспоминал потом безутешный вдовец.

Близкие до сих пор не могут себе простить смерть актрисы. Дмитрий Харатьян, например, в одном из интервью сокрушался, что так и не смог отговорить звезду от этой опасной затеи.

Напомним, что звезда "Каменской" скончалась 27 февраля 2000 года, ей было 40 лет. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище. Ее памятник выполнен из черного гранита, а также выгравирована надпись с именем и годами жизни, а также слово "Прости...".