Актрисе подают кислород

Накануне Людмила Лядова попала в больницу. 95-летняя народная артистка РСФСР подхватила коронавирус. Бывший администратор артистки Галина Горбенко сообщила, что той стало хуже днем 28 февраля.

Как пишет РИА "Новости", сначала Лядова попала в отделение терапии, но затем ее перевели в реанимацию. При этом актрису не подключали к ИВЛ, а просто дали кислород.

Лядова начала на эстраде после Великой отечественной войны. За свою карьеру певица написала музыку к 800 композициям.