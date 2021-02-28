Лядова попала в реанимацию: подробности

Актрисе подают кислород

Накануне Людмила Лядова попала в больницу. 95-летняя народная артистка РСФСР подхватила коронавирус. Бывший администратор артистки Галина Горбенко сообщила, что той стало хуже днем 28 февраля.

Как пишет РИА "Новости", сначала Лядова попала в отделение терапии, но затем ее перевели в реанимацию. При этом актрису не подключали к ИВЛ, а просто дали кислород.

Лядова начала на эстраде после Великой отечественной войны. За свою карьеру певица написала музыку к 800 композициям. 

Полина ИВАНОВА

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