Актер призвал любителей театра не приходить на представления уставшими

Александр Домогаров известен своим буйным нравом. В этот раз актер не сдержался и опубликовал гневный пост, в котором рассказал о неприятной для него истории, произошедшей на днях.

Оказалось, что один из зрителей уснул прямо во время представления. И все бы ничего, но сидел мужчина на втором ряду, поэтому не заметить его было невозможно.

"Он вертелся, нагибался, прятал голову, проваливался в сон в первом акте. Я ему читал прямо в глаза монолог в сцене "предвыборной компании", он громко сипел, ворочался, кашлял, присвистывал",

– возмущается Александр в своем "Инстаграм".

В итоге артист решил, что в таком неуважительном поведении есть и его вина. Мол, слишком плохо играет, раз зрители засыпают, сидя на втором ряду.

Каково же было удивление Домогарова, когда мужчина продолжил смотреть постановку после антракта. Артист искренне надеялся, что больше не увидит горе-зрителя, но тот остался и на второй акт. А вот на поклоне ценителя театра уже не было.

Домогаров не сдержался и обвинил мужчину в том, что он сорвал ему спектакль. "У меня руки опускаются и не только руки, когда я вижу такого зрителя", – признался актер.

В конце своего поста Домогаров попросил мужчин не идти в театр, если они чувствуют, что устали, потому что актеры абсолютно точно заметят не только храп, но и их недовольное ворчание.

Ранее Александр объяснил, почему старается вести закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях. Оказалось, что актер не очень любит людей. И на это есть свои причины.