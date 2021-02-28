Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Андрей Малахов стал участником беседы о закулисье теле-шоу в популярной соцсети Clubhouse – участники передач часто получают гонорары. Во время разговора с участниками "комнаты" телеведущий заявил, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко хотел рассказать правду об измене на телеканале НТВ.
По словам Малахова, Тарзан пришел в редакцию к "Секрету на миллион" Леры Кудрявцевой и попросил два миллиона рублей.
"Пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все все знают и принимают эти правила игры",
– заявил Малахов.
Телеведущий отметил, передает "Комсомольская правда", что ни один из телеканалов не согласился выплатить стриптизеру такую сумму. В итоге супруги пошли к Ксении Собчак и ее ютуб-шоу "Осторожно, Собчак".
Королева же обвиняла Малахова в том, что он поступил не по-дружески, обсуждая тему с изменой в своей передачи.
Также стало известно, что многие звезды получают или просят гонорар за участие в шоу. Так, Татьяна Васильева за съемку в "Секрете на миллион" получила миллион рублей.
Многие также подписывают соглашения. Например, гостям программы Кудрявцевой запрещено рассказывать детали до выхода выпуска в эфир. Часто каналы запрещают по договору звездам посещать другие программы на определенный срок. Еще стало известно, что самые большие гонорары получают родственники после смерти звезды – до 500 тыс. рублей.
Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться
Прага решила пойти по "венгерскому пути" вакцинации