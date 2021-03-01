У Ланового обнаружился еще один внебрачный наследник

У Ланового обнаружился еще один внебрачный наследник
Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внебрачный внук артиста проживет во Франции

После смерти Василия Ланового стало появляться все больше информации о личной жизни. Так, совсем недавно публика узнала о внебрачной внучке актера Анне, а теперь близкий приятель рассказал, что у артиста есть еще и внук.

Сергей Рублев рассказал, что помимо дочери Анны у Ланового-младшего есть сын Марк. Наследник всенародного любимца не скрывал ребенка и очень гордился тем, как мальчик на него похож.

Мужчина даже хотел дать внебрачному сыну свою фамилию и отчество. Однако с матерью Марка у Сергея Ланового так и не сложилось: она не хотела разрушать его брак, да и серьезные родители девушки эту идею вряд ли бы одобрили, пишет "Экспресс газета".

Сейчас внук Ланового живет в Финляндии, ему 20 лет. 

Последняя встреча Ланового-младшего и Рублева произошла в конце 2012 года.Тогда сын звезды "Офицеров" переживал, что его наследник растет далеко, а не рядом с ним. Однако своими переживаниями он не мог ни с кем поделиться. 

Ранее журналисты узнали, что Лановой успел полностью обеспечить тайную внучку из Архангельска. Девочка живет на широкую ногу и ни в чем не нуждается.

Кстати, не так давно стало известно, от чего на самом деле умер младший сын Ланового. Мужчины не стало 8 лет назад. Если верить официальной версии, Сергей скончался из-за сердечного приступа. Однако многие друзья уверены, что 37-летнего наследника великого артиста не стало из-за любви к запрещенным веществам.

Юлия МИХАЙЛОВА

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