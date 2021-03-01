"Восхитительная форма": Туктамышева выложила пикантные фото "для мужчин"

"Восхитительная форма": Туктамышева выложила пикантные фото "для мужчин"
Елизавета Туктамышева. Фото: Xue Yubin/Xinhua/www.globallookpress.com
На кадрах фигуристка осталась в одних трусах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поразила общественность весьма смелой съемкой. Спортсменка опубликовала фотографии, на которых позирует топлесс.

Откровенные снимки являются результатом сотрудничества знаменитости с известным эротическим журналом для мужчин Maxim. В качестве наряда для чемпионки мира и Европы выбрали ярко-розовые коньки с оранжевыми колесиками и голубые трусы. Дополнили образ солнцезащитные очки в виде сердечек.

"Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю", – такой подписью сопроводила пост звезда фигурного катания.

Авторы концепции фотосессии выбрали для Туктамышевой тематику лакомств. На одном снимке спортсменка позирует на фоне огромного куска торта с вишенкой, на другом – на фоне голубого холодильника, забитого мороженым.

Многие подписчики укротительницы льда с восхищением высказались о смелых фотографиях. Однако нашлись и те, кому такая съемка показалась не достойной фигуристки, которая является спортивной гордостью России.

"Как хороша! Восхищаюсь, дама", "Ну, пожар!", "Вот это да, Лиза везде успевает", "Просто лучшая икона, успела и на ЧМ отобраться, и обложку Maxim сделать", "Немного непривычно видеть Вас в такой съемке", "Вот это скандал", "Восхитительная форма", "Красивая, умная, да, но зачем тебе так оголяться", – не сошлись во мнениях пользователи Сети.

К слову, недавно Туктамышева выложила в интернет фото в прозрачном белье. На обложке мартовского выпуска Maxim спортсменка запечатлена в откровенном нижнем белье, которое красиво подчеркивает ее подтянутое тело и пышные формы.

Ольга ФЕДОРОВА

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Девочка отрывается на всю катушку!!!
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