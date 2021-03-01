Телеведущему пришлось объяснить свои резкие выпады в адрес Примадонны

Несколько лет назад между Аллой Борисовной и Отаром Кушанашвили произошел крупный конфликт. Публицист позволил себе грубое высказывание в адрес Примадонны, за что потом ему и пришлось отвечать.

В эфире шоу "Секрет на миллион" Кушанашвили признался, что однажды назвал Пугачеву лошадью Пржевальского. Сам телеведущий объяснил такое свое поведение тем, что он был изрядно пьян.

Кудрявцева пришла в ужас от наглости товарища и добавила, то на месте Пугачевой бы за ценой не постояла, отметив, что сравнение певицы с лошадью – настоящее оскорбление.

Кушанашвили согласился с коллегой, а после добавил, что во времена бурной молодости он был тем еще "ублюдком", который мечтал о славе и известности. Только вот Алла Борисовна все-таки смогла поставить молодого Отара на место.

Когда они пересеклись на одной из музыкальных презентаций, то Пугачева тонко намекнула, что для самого же Кушанашвили будет лучше, если он поскорее покинет мероприятие. Публицист совету звезды не последовал, а потом столкнулся с Примадонной лицом к лицу.

"Я испугался так, как в армии до этого не боялся! Она подошла вплотную и сказала: "Уходи отсюда, пока я тебя не убила",

– вспоминает Кушанашвили, у которого тогда так и не хватило духу извиниться перед артисткой, поэтому извиняться писателю пришлось позже и в суде.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Отар Кушанашвили стал отцом в девятый раз.