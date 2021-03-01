Почему Ушакова ушла с Первого канала и уехала жить за границу

Почему Ушакова ушла с Первого канала и уехала жить за границу
Ольга Ушакова. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Условия жизни в России перестали устраивать знаменитость

Популярная телеведущая Первого канала Ольга Ушакова несколько месяцев назад покинула Россию. Сейчас экс-ведущая программ "Новости" и "Доброе утро" живет вместе с семьей в Дубае.

Причиной такого решения звезды телевидения стало расширение семейства. Ушакова отчалила из России поздней осенью, когда к нашей стране подступают холода – молодая многодетная мама уверена, что справляться с малышами проще в условиях тропического климата.

В прошлом году Ольга в четвертый раз стала матерью. На свет появилась еще одна девочка. Вместе с мужем ресторатором Адамом Докером Ушакова воспитывает четверых дочерей. Две девочки появились в союзе возлюбленных, которые поженились в 2017-м году. Еще две наследницы остались с Ольгой после прошлых отношений.

Звезда Первого канала в шутку называет свое семейство "колхозом". Прошлой осенью она признавалась, что с такой большой оравой тяжело справиться в московских условиях. А вот в Объединенных Арабских Эмиратах знаменитость чувствует себя прекрасно. Приятный климат, вечнозеленые деревья, близость моря сподвигли Ольгу на то, чтобы провести за границей побольше времени.

Идею перезимовать в тепле предложил ее супруг. Видя, что любимая не горит желанием возвращаться на Родину после отпуска, Адам решил продлить каникулы семейства. Насколько Ушакова задержится в Эмиратах, пока неизвестно. Впрочем, летом там стоит адская жара, поэтому место дислокации звездному семейству, скорее всего, придется сменить.

Сейчас же Ольга публикует красочные фотографии с курорта и во всю радуется жизни.

О том, что Ушакова покидает Первый канал, стало известно в ноябре прошлого года. Сама телеведущая называет свой уход не увольнением, а возвращением в декрет.

Ольга ФЕДОРОВА

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