Экс-солистку Little Big нашли мертвой

Экс-солистку Little Big нашли мертвой
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тело девушки пролежало в квартире несколько дней

Солистка российской группы Little Big Анна Кастельянос, известная больше под псевдонимом Каст, найдена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте. Последние несколько дней девушка жаловалась на самочувствие и практически не вставала с кровати. 

Солистка входила в первый состав группы вместе с Олимпией Ивлевой и Софьей Таюрской. Благодаря необычной внешности девушек Little Big получили бешенную популярность. Однако позже обе нестандартные солитски – Олимпия и Анна – коллектив покинули. 

Как пишет Mash, тело 38-летней Кастельянос обнаружили волонтеры. В последнее время она практически не вставала с кровати, жалуясь на дикие боли в спине. Что стало причиной смерти неизвестно.

Кроме участия в группе, Анна снималась в кино, вела мероприятия, а также занималась благотворительностью, помогая людям перебороть комплексы. 

Причиной ухода из Little Big она называла проблемы на работе. Помимо музыкальной карьеры, девушка также была воспитателем в детском саду. Провокативное творчество не одобряли родители детей, поэтому она поняла, что не сможет совмещать оба дела.

Напомним, Little Big – российская музыкальная группа, которая получила огромную популярность после выхода песни Skibidi. Коллектив выдвигали в качестве участников от России на "Евровидение", однако из-за пандемии коронавируса конкурс был временно отменен. 

Роман ИГНАТОВ

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