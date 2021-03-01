Тело девушки пролежало в квартире несколько дней

Солистка российской группы Little Big Анна Кастельянос, известная больше под псевдонимом Каст, найдена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте. Последние несколько дней девушка жаловалась на самочувствие и практически не вставала с кровати.

Солистка входила в первый состав группы вместе с Олимпией Ивлевой и Софьей Таюрской. Благодаря необычной внешности девушек Little Big получили бешенную популярность. Однако позже обе нестандартные солитски – Олимпия и Анна – коллектив покинули.

Как пишет Mash, тело 38-летней Кастельянос обнаружили волонтеры. В последнее время она практически не вставала с кровати, жалуясь на дикие боли в спине. Что стало причиной смерти неизвестно.

Кроме участия в группе, Анна снималась в кино, вела мероприятия, а также занималась благотворительностью, помогая людям перебороть комплексы.

Причиной ухода из Little Big она называла проблемы на работе. Помимо музыкальной карьеры, девушка также была воспитателем в детском саду. Провокативное творчество не одобряли родители детей, поэтому она поняла, что не сможет совмещать оба дела.

Напомним, Little Big – российская музыкальная группа, которая получила огромную популярность после выхода песни Skibidi. Коллектив выдвигали в качестве участников от России на "Евровидение", однако из-за пандемии коронавируса конкурс был временно отменен.