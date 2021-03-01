Артистка уверена, что супруг смог поправиться благодаря работе

Вчера в эфире телеканала НТВ выяснилось, кто же скрывался под маской Ананаса. И, судя по реакции зрителей и членов жюри, никто и предположить не мог, что там окажется Иосиф Пригожин. Особенно удивилась супруга продюсера.

Своими эмоциями Валерия поделилась в своем "Инстаграм", написав, что никогда в жизни так не удивлялась. И для этого есть основания. Ведь когда стартовал проект, Пригожин еще не до конца справился с осложнениями, которые появились после того, как артист переболел коронавирусом в тяжелой форме.

"Это было исключено ввиду состояния его здоровья. Мы только прилетели из Дубая, и уже через день была первая съемка. Иосиф был настолько слаб после перенесенного в тяжелейшей форме ковида, что самостоятельно не мог подняться на второй этаж",

– написала певица в своем блоге.

Оказалось, что муж артистки регулярно ездил на "физиотерапию". Именно так Пригожин усыпил бдительность жены. Однако Валерия уверена, что именно проект помог артисту быстрее поправиться. Ведь когда шли съемки первого выпуска, продюсер "был чуть жив", а сейчас ему заметно лучше.

К слову, сама певица не смогла угадать, кто скрывается под маской. А вот ее сын Арсений смог. В комментариях под постом парень отметил, что его слух его не подвел, намекая, что сразу догадался, что там прячется именно продюсер.

Ранее Валерия показала нежное фото с новорожденной внучкой на руках.