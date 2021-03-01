Подписчиков озадачил неоднозначный кадр

Кристина Асмус – большая любительница эпатировать публику. Поклонники частенько ждут от нее пикантных подробностей. Поэтому фотография Гарика Харламова с новорожденной девочкой навела шороху в интернете.



На самом деле, Кристина просто поздравила бывшего супруга с юбилеем. 28 февраля резидент "Комеди Клаб" отметил 40-летие. В честь этого знаменательного события звезда "Интернов" и нашумевшего фильма "Текст" выложила фотографию Харламова вместе с их общей дочерью Анастасией. Кадр – архивный, на нем девочка еще совсем маленькая.

Оставленная под постом лаконичная подпись "С Днем рождения" заставила подписчиков знаменитости поломать голову: о рождении кого в публикации идет речь, и не произвел ли комик на свет нового наследника.

"Это его другой ребенок?", "Похожи, как две капли воды", "Кто родился?", "Что происходит", "Малыш на Гарика похож", "Немногословно", "С Днем рождения кого?", "Какая маленькая прелесть", "Кого поздравляете?", "Ждите новостей: "У Гарика Харламова родился второй ребенок", – пишут многочисленные комментаторы.

При этом некоторые поделились своими размышлениями на счет личных отношений Кристины и Гарика. Части поклонников кажется, что между бывшими возлюбленными до сих пор есть чувства. Именно поэтому Асмус так нежно поздравила отца своей дочери с юбилеем.

Кстати, недавно актриса показывала свежую фотографию подросшей дочери. С возрастом девочка все больше становится похожа на своего звездного отца.