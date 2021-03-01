Недельный прогноз от астролога не оценили в Сети

С началом пандемии коронавируса Василиса Володина перестала появляться на телеэкранах. Теперь астролог развивает свои социальные сети, проводит онлайн консультации и делает платные прогнозы. Однако иногда на странице ведущей "Давай поженимся!" все-таки появляются бесплатные предсказания. Только вот далеко не всем подписчикам Володиной они пришлись по вкусу.

Василиса опубликовала в своем "Инстаграм" прогноз на предстоящую неделю. Только вот он получится не совсем обычным. Вместо классического гороскопа пользователи увидели сложные астрологические термины.

Под постом тут же появились комментаторы, которые попросили, чтобы Володина писала более понятным и привычным языком. А еще лучше было бы, считают подписчики, если бы телеведущая вернулась к классическому формату.

"Непонятно и сложно", "Ничего не понятно", "А где же Овен?", "А можете конкретный сделать прогноз", "Можно было указать некоторые даты, на которые стоит уделить внимание, скупо", "Не понимаю, чего конкретно ожидать", "Что-то очень мудрено, не для всей аудитории",

– пожаловались пользователи.

Володина отвечала на подобные комментарии и предлагала любителям астрологических прогнозов разобраться вместе. Однако в одном из комментариев, она все-таки призналась, что из-за подобных "критиков" у нее "опускаются руки".

"Все четко и ясно, и очень жаль что эта рубрика погибнет в зародыше только из-за того, что бОльшая часть подписчиков непроходимые идиоты", – поддержали ее в комментариях

Володина ответила, что это именно так и люди заслужили такое обзывательство в свой адрес.

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