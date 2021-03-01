Наследница телеведущей устроила стилизованную съемку

Дочь Ларисы Гузеевой любит эпатировать публику. Да и сама телеведущая не раз рассказывала, что порой ее очень раздражает поведение дочери-бунтарки. В этот раз Ольга Бухарова опубликовала несколько "Инстаграм-историй", на которых она запечатлена в свадебном платье.

Вместе с Ольгой Бухаровой снялась ее подруга. При этом девушки выбрали ретро-платья, подобрали к ним немного замысловатые букеты из веток. На одной из черно-белых фотографий подруги показывают обручальные кольца, на другой – пьют шампанское прямо из горла.

Очевидно, что дочь ведущей шоу "Давай поженимся" по-прежнему не замужем, а стильные фотографии – это особый способ самовыражения, пишет "7дней".

Напомним, что ранее Ольга перенесла операцию на ноге. Девушка случайно получила травму, когда перебрала с алкоголем и неудачно упала. Иногда подобные выходки очень раздражают актрису. Однажды, когда мать и дочь гуляли по лесу, Оля увидела заброшенную постройку и тут же отправилась ее исследовать, за что тут же получила от матери, которая не сдержалась и назвала наследницу "дебильным ребенком".

Однако Гузеева все-таки очень любит своих детей. И готова не все, чтобы они были счастливы. Не так давно звезда опубликовала трогательное напутствие наследникам, пообещав, что всегда будет рядом.