Дочка Гузеевой заинтриговала фото в свадебном платье и с кольцом

Дочка Гузеевой заинтриговала фото в свадебном платье и с кольцом
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница телеведущей устроила стилизованную съемку

Дочь Ларисы Гузеевой любит эпатировать публику. Да и сама телеведущая не раз рассказывала, что порой ее очень раздражает поведение дочери-бунтарки. В этот раз Ольга Бухарова опубликовала несколько "Инстаграм-историй", на которых она запечатлена в свадебном платье. 

Вместе с Ольгой Бухаровой снялась ее подруга. При этом девушки выбрали ретро-платья, подобрали к ним немного замысловатые букеты из веток. На одной из черно-белых фотографий подруги показывают обручальные кольца, на другой – пьют шампанское прямо из горла. 

Очевидно, что дочь ведущей шоу "Давай поженимся" по-прежнему не замужем, а стильные фотографии – это особый способ самовыражения, пишет "7дней". 

Напомним, что ранее Ольга перенесла операцию на ноге. Девушка случайно получила травму, когда перебрала с алкоголем и неудачно упала. Иногда подобные выходки очень раздражают актрису. Однажды, когда мать и дочь гуляли по лесу, Оля увидела заброшенную постройку и тут же отправилась ее исследовать, за что тут же получила от матери, которая не сдержалась и назвала наследницу "дебильным ребенком". 

Однако Гузеева все-таки очень любит своих детей. И готова не все, чтобы они были счастливы. Не так давно звезда опубликовала трогательное напутствие наследникам, пообещав, что всегда будет рядом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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