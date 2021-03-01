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Ирина Смелая, бывшая жена солиста группы Little Big, дала интервью Ксении Собчак, которая не упустила возможности рассказать интересные факты о личной жизни артиста после развода.
Так, журналистка поинтересовалась у собеседницы, знает ли она что-то о романе Ильи Прусикина с Соней Таюрской.
"У меня есть инсайт. У него достаточно нежные отношения с Софьей. Это сыграло роль при вашем расставании?"
– спросила в лоб Собчак.
Татарка )творческий псевдоним Ирины) немного опешила от такого вопроса, а после отмахнулась, заявив, что слухи о романе солистов популярной группы – не более, чем просто выдумки поклонников, подчеркнув, что очень устала от подобных сплетен.
Однако Ксения не унималась и заявила, что информация о романе Прусикина и Таюрской абсолютно точная и проверенная.
"У каждого может быть личная жизнь",
– отрезала певица.
Звезда также рассказала, что перестала общаться с Таюрской, хотя раньше они дружили, а мама солистки Little Big даже принимала у Смелой роды.
Напомним, что пара объявила о своем разводе в конце августа прошлого года. При этом расстаться пара решила еще в декабре 2019 года. Развестись Прусикин и Смелая решили, потому что поняли, что больше не могут поддерживать отношения на расстоянии.
Кстати, многие поклонники группы винили в расставании пары именно Таюрскую. После этого певица подверглась жесткой травле в социальных сетях, назвав яблоком раздора. Слухи о романе между музыкантами появлялись и до официального расставания Прусикина с женой, однако знаменитости их не комментировали.
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