Телеведущая ошарашила бывшую жену Прусикина откровенным признанием

Ирина Смелая, бывшая жена солиста группы Little Big, дала интервью Ксении Собчак, которая не упустила возможности рассказать интересные факты о личной жизни артиста после развода.

Так, журналистка поинтересовалась у собеседницы, знает ли она что-то о романе Ильи Прусикина с Соней Таюрской.

"У меня есть инсайт. У него достаточно нежные отношения с Софьей. Это сыграло роль при вашем расставании?"

– спросила в лоб Собчак.

Татарка )творческий псевдоним Ирины) немного опешила от такого вопроса, а после отмахнулась, заявив, что слухи о романе солистов популярной группы – не более, чем просто выдумки поклонников, подчеркнув, что очень устала от подобных сплетен.

Однако Ксения не унималась и заявила, что информация о романе Прусикина и Таюрской абсолютно точная и проверенная.

"У каждого может быть личная жизнь",

– отрезала певица.

Звезда также рассказала, что перестала общаться с Таюрской, хотя раньше они дружили, а мама солистки Little Big даже принимала у Смелой роды.

Напомним, что пара объявила о своем разводе в конце августа прошлого года. При этом расстаться пара решила еще в декабре 2019 года. Развестись Прусикин и Смелая решили, потому что поняли, что больше не могут поддерживать отношения на расстоянии.

Кстати, многие поклонники группы винили в расставании пары именно Таюрскую. После этого певица подверглась жесткой травле в социальных сетях, назвав яблоком раздора. Слухи о романе между музыкантами появлялись и до официального расставания Прусикина с женой, однако знаменитости их не комментировали.